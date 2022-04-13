Президент США Джо Байден перепутал Украину с Китаем во время своего выступления 12 апреля в Белом доме

Байден перепутал украинцев с иранцами © REUTERS, Leah Millis

«Два крупнейших производителя пшеницы: Китай и… извините, Украина и Россия не делают того, что раньше», — сказал он, говоря о причинах роста цен.

В конце марта президент США в своей речи в Польше во время европейской поездки не сразу выговорил название города Мариуполь.

Ранее в этом же месяце Байден перепутал Россию и Украину, комментируя российскую операцию по защите мирного населения в Донбассе. Американский лидер заявил, что президент РФ Владимир Путин «решил вторгнуться в Россию». Также недавно Байден путал Украину с Ираном, заявив, что «Путин может окружить Киев танками, но он никогда не завоюет сердца и души иранского народа».