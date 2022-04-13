Вечный огонь зажгли 12 апреля на аллее Славы в Херсоне, который находится под полным контролем Вооруженных сил РФ, передает РИА Новости

Сенсационная находка в Херсоне - обнаружены документы СБУ под грифом "совершенно секретно" © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Вечный огонь то зажигали, то тушили. Но, как показывала практика, последний год Вечный огонь вообще не горел… Мы находимся на аллее Славы, именно эта аллея всегда была символом нашего города, символом Победы и символом справедливости, которая на самом деле нам была дана, чтобы ее сохраняли и охраняли. Огонь не горел, он был специально отключен — то ли из-за какой-то экономии, то ли из-за того, что люди забыли свою историю», — рассказал местный общественный деятель Кирилл Стремоусов.

В конце февраля Россия начала спецоперацию на Украине. На данный момент Вооруженные силы РФ взяли под контроль такие крупные города, как Херсон (областной центр), Мелитополь, Бердянск. Другие крупные города заблокированы ради сковывания сил украинских войск, не исключается возможность их штурма, хотя изначально это и не предполагалось.