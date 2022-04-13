Президент Украины Владимир Зеленский 12 апреля в своем Telegram предложил России обменять задержанного главу политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука на попавших в плен украинцев

СБУ арестовала Медведчука © Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская), Служба безпеки України

Он сослался на то, что Медведчук на опубликованном фото одет в военную форму, и в связи с этим предложил России обменять его на попавших в плен украинцев.

«Важно, чтобы наши правоохранительные органы и военные тоже рассмотрели такую возможность», — добавил Зеленский.

Во вторник глава СБУ Иван Баканов заявил о задержании Виктора Медведчука по поручению Зеленского. В Кремле не стали комментировать эту информацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что видел сообщение, но не может сказать, насколько оно соответствует действительности. По его словам, с Украины идет очень много фейков, поэтому все нужно проверять.

Осенью прошлого года Медведчуку предъявили обвинение в госизмене и содействии терроризму. По версии СБУ, в 2014 году глава политсовета ОПЗЖ в сговоре с высшим руководством Украины организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Тогда Медведчука отправили под домашний арест. В марте суд разрешил арестовать политика. Его адвокат Лариса Чередниченко заявляла, что Медведчук покинул дом в Киеве, но остается в городе.