Сдавшийся рассказал, что в декабре 2021 года в составе бригады выполнял задачи в районе операции объединенных сил.
Также, по его словам, во время спецоперации он в составе бригады переместился на промежуточный рубеж — на завод «Азовмаш», где их окружили.
«В ходе сложившихся обстоятельств было принято решение во избежание напрасных жертв сдать оружие, и мы сдались в плен», — сказал мужчина.
На днях российские военные «зажали» бойцов ВСУ на территории завода «Азовмаш» в Мариуполе. При попытке прорыва украинцев разбили и взяли в плен.