Следственный комитет России 12 апреля показал видео допроса сдавшегося в плен замкомандира 36-й отдельной бригады морской пехоты Ростислава Ломтева, соответствующий ролик опубликован на канале ведомства в YouTube

Жандармы во Львове, украинские морпехи сообщили о последнем бое в Мариуполе, Арестович напророчил долгую войну, обстрелы Донбасса. Хроника событий на Украине на 14:00 11 апреля © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк рассказал, что в декабре 2021 года в составе бригады выполнял задачи в районе операции объединенных сил.

Также, по его словам, во время спецоперации он в составе бригады переместился на промежуточный рубеж — на завод «Азовмаш», где их окружили.

«В ходе сложившихся обстоятельств было принято решение во избежание напрасных жертв сдать оружие, и мы сдались в плен», — сказал мужчина.

На днях российские военные «зажали» бойцов ВСУ на территории завода «Азовмаш» в Мариуполе. При попытке прорыва украинцев разбили и взяли в плен.