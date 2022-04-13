Сейчас Россия поставляет газ в Азию как по трубопроводу, так и в виде СПГ (сжиженного природного газа). Оба направления можно развивать, но партнеры могут потребовать дополнительных скидок, сообщил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, передает 13 апреля «Прайм»

Юшков рассказал, кому достанется российский газ вместо европейцев © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Однако, по его словам, ситуация с газом проекта «Ямал СПГ» несколько иная. Китаем законтрактованы 3 миллиона тонн газа, которые направляются на восток по Северному морскому пути (СМП). Зимой, когда СМП замерзает, объемы уходят в Европу, а оттуда частично в Азию.

Азиатский поток можно увеличить, но, вероятно, предоставив партнерам скидку, считает эксперт.

Китай готов «переварить» дополнительные объемы газа, к нему подключится Индия, но чем выше цена, тем ниже объем сделок, поэтому многое будет решаться путем переговоров, заключил он.