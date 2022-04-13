«Все объемы с "Сахалина — 2" сейчас законтрактованы, уходят на азиатские рынки, в основном — по долгосрочным контрактам в Японию и Южную Корею. Ни в том, ни в другом случае речь не идет об отказе от российского энергоносителя, во всяком случае пока», — сказал эксперт.
Однако, по его словам, ситуация с газом проекта «Ямал СПГ» несколько иная. Китаем законтрактованы 3 миллиона тонн газа, которые направляются на восток по Северному морскому пути (СМП). Зимой, когда СМП замерзает, объемы уходят в Европу, а оттуда частично в Азию.
Азиатский поток можно увеличить, но, вероятно, предоставив партнерам скидку, считает эксперт.
Китай готов «переварить» дополнительные объемы газа, к нему подключится Индия, но чем выше цена, тем ниже объем сделок, поэтому многое будет решаться путем переговоров, заключил он.