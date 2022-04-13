Власти Нью-Йорка 12 апреля объявили награду в 50 тысяч долларов за информацию о местонахождении 62-летнего темнокожего мужчины, которого подозревают в стрельбе в метро, сообщают местные СМИ

Мужчина в оранжевом жилете и противогазе устроил кровавую бойню в метро Нью-Йорка © pixabay

По словам шефа полиции Кишант Сюэл, идет розыск подозреваемого — темнокожего мужчины. Как рассказала Сюэл, очевидцы заметили мужчину в строительном жилете и противогазе, он открыл канистру, из которой пошел дым, а потом стал стрелять в пассажиров и преследовать их. Пострадали более 20 человек.

Полиция объявила в розыск и вскоре нашла примерно в восьми километрах от места стрельбы машину с номерами Аризоны, возможно, связанную с инцидентом. В ней никого не оказалось.

Сейчас ищут 62-летнего мужчину, арендовавшего этот фургон в Филадельфии.

«Мы просим всех, кто обладает какой-либо информацией или может идентифицировать преступника или того, кто взял в прокат этот автомобиль, позвонить по телефону…. Сейчас объявлена награда в 50 тысяч долларов», — сказал на пресс-конференции глава детективного отдела полиции города Джеймс Эссиг.