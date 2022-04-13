Непрекращающийся рост цен на продукты, энергоресурсы и другие товары на фоне антироссийских санкций вынуждает жителей Великобритании закупать впрок продовольствие и предметы первой необходимости. Об этом 12 апреля сообщило издание The Daily Telegraph со ссылкой на данные исследования компании Barclaycard

Британия выступает против мирного договора между РФ и Украиной — Times © REUTERS, Tom Nicholson закупают впрок лекарства, в частности, парацетамол.

Кроме того, автомобилисты, учитывая ощутимый рост цен на топливо, стараются меньше использовать личный транспорт.

Ранее немецкое издание Focus Online сообщало, что граждане Германии все чаще сталкиваются с финансовыми трудностями из-за роста цен на энергию. Согласно последним данным, почти каждый седьмой немец испытывает трудности с тем, чтобы обеспечить свои дневные расходы.

После начала спецоперации на Украине западные страны ввели против России санкции. Они коснулись в основном банковского сектора и сферы высоких технологий. Также регулярно звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение технологических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего, к повышению цен на продукты и топливо.

В Великобритании повышение тарифов ударило по миллионам домохозяйств по всему королевству: теперь расходы жителей страны на энергию в среднем вырастут на 700 фунтов в год. Все это привело к рекордному за 30 лет уровню инфляции: в феврале она достигла 6,2%.