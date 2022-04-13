Больше тысячи украинских морпехов сдались в плен в Мариуполе. Об этом в ночь на 13 апреля заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram

«Заберем Киев»: Кадыров рассказал, что будет дальше на Украине © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк написал Кадыров.

По его словам, украинские группировки разбиваются одна за другой, не знают, что делать с ранеными, не понимают, куда обращаться и что делать дальше, «ведь сопротивление бесполезно, а боевых сил практически не осталось».

Он добавил, что действуют только отдельные малочисленные группы, которые «почему-то боятся выйти с белым флагом к российским войскам».

«Не стоит бояться. Подумайте о родных, раненых, о своих и чужих жизнях, о том, как шальная пуля может принести в дом трагедию», — добавил Кадыров.

Глава Чечни также сообщил, что в недрах «Азовстали» сейчас находится около 200 раненых, которые не могут получить медицинскую помощь. Кадыров подчеркнул, что для них будет лучше закончить противостояние и вернуться домой.

«Обращаюсь к тем, кто еще отсиживается в подвалах и тоннелях комбината: вы знаете, что мы обращаемся с пленными по-человечески. Выходите! Подумайте о своих и чужих семьях, как это сделали сегодня более тысячи морпехов», — призвал Кадыров.

На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине.

С начала марта город находится в окружении. В настоящее время союзные силы ДНР и России ведут бои за его окончательное освобождение.