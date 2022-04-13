Из Прибалтики не получится создать антироссийскую базу, как из Украины. Этот регион обречён на медленное затухание, а после - неизбежное возвращение в орбиту России, считает обозреватель РИА Новости Пётр Акопов. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

За постсоветский период Прибалтика потеряла треть населения и не представляет из себя никакой военной угрозы, напомнил эксперт. «Их сдали с потрохами». Военный эксперт о том, чем на самом деле Прибалтика угрожает России © РИА Новости, Мариус Баранаускас / Перейти в фотобанк

«Обидно, что мы не защищали в 90е годы русское население, которое там приучили сидеть тихо и не высовываться. Но там все равно остается громадное русское население, поэтому они боятся, что Россия вспомнит про них и придет за ними. Но это неактуально для нас. Да, Прибалтика для нас не чужая, там были славяне, но сейчас она не так для нас важна», — сказал Акопов.

Как только Европа начнёт отделяться от англосаксов и внутри неё начнётся разлад, Прибалтика сама "упадёт в руки" России, убеждён собеседник издания.

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