Польская идеология, опирающаяся на англосаксов, противоречит интересам Европы и потерпит поражение. Об этом в интервью Украина.ру рассказал обозреватель РИА Новости Петр Акопов

Польша будет изолирована, и её планы создания антироссийской коалиции провалятся, убеждён эксперт. Эксперт рассказал, как Польша могла бы обзавестись ядерным оружием © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

«Польская идеология — это идеология нынешней Украины. Из Украины делали Польшу 2.0, вначале из нее делали «неРоссию», потом «антиРоссию», а теперь Зеленский открыто говорит, что Россия — черная дыра, которая хочет поглотить Европу, а Украина — часть Европы. Это чисто польская тема. Они про «русские орды» говорят уже два века», — сказал Акопов.

Когда Россия закончит денацификацию Украины, взятия Варшавы не будет: иллюзия о примирении братьев-славян, католиков и православных, осталась в XIX веке, заключил собеседник издания.

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