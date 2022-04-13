Стране необходимы люди, которые смогли бы объяснить смыслы России, которая сейчас рождается. Об этом в интервью Украина.ру рассказал обозреватель РИА Новости Петр Акопов

России нужны не просто идейные люди, а люди, которые понимают, что происходит на самом деле, и зачем это происходит. У работников спецслужб это понимание есть, но нет возможности его транслировать, рассказал эксперт. Акопов о том, что будет, если Россия не доведёт спецоперацию до конца © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

«Нужно, чтобы люди понимали смыслы той России, которая сейчас рождается. А для этого с ними нужно говорить на языке русской истории, русской церкви и русского самосознания. В тысячелетней истории у нас все было, гражданская война тоже», — сказал Акопов.

Необходимо дать людям понимание, что на Украине произошла гражданская война, трагический раскол единого народа, который необходимо преодолеть, и вылечится он нескоро, заключил собеседник издания.

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