Мы воюем с украинским государством, чтобы вернуть его население в состав русского мира. Мы восстанавливаем свое единство. Если бы мы отказались от этих целей, мы бы потеряли Украину навсегда, заявил собеседник издания.
«С первого дня было понятно, что это гражданская война в форме двух государств. Воюют одни и те же люди, просто украинская модель и поддерживающие ее российские либералы настроены на уничтожение России как империи. Но Россия не может не быть империей. Иначе она развалится на куски и ее раздербанят. Поэтому это не война с непонятным нам внешним противником», — сказал Акопов.
Победа в гражданской войне будет тяжелой и кровавой, но тем ценнее она будет и тем безальтернативнее для России происходящее, заявил эксперт. Акопов выразил надежду, что эти цели будут звучать чётче и откровеннее в том числе от руководства страны.
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