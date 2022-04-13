Необходимо уходить от упрощения целей спецоперации на Украине: на деле ведётся бой за восстановление русского единства. Об этом в интервью Украина.ру рассказал обозреватель РИА Новости Петр Акопов

Мы воюем с украинским государством, чтобы вернуть его население в состав русского мира. Мы восстанавливаем свое единство. Если бы мы отказались от этих целей, мы бы потеряли Украину навсегда, заявил собеседник издания. Путин заявил, что спецоперация на Украине была неизбежна © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

«С первого дня было понятно, что это гражданская война в форме двух государств. Воюют одни и те же люди, просто украинская модель и поддерживающие ее российские либералы настроены на уничтожение России как империи. Но Россия не может не быть империей. Иначе она развалится на куски и ее раздербанят. Поэтому это не война с непонятным нам внешним противником», — сказал Акопов.

Победа в гражданской войне будет тяжелой и кровавой, но тем ценнее она будет и тем безальтернативнее для России происходящее, заявил эксперт. Акопов выразил надежду, что эти цели будут звучать чётче и откровеннее в том числе от руководства страны.

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