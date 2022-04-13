Общественность России не была подготовлена к длительной спецоперации на Украине, причиной тому плохо поставленная идеологическая работа с населением. Однако ситуация постепенно меняется к лучшему, рассказал обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью Украина.ру

К сожалению, многие годы пропагандой занимались люди, которые сами не сильно верили в русские национальные интересы — ими были либо аполитичные люди, либо перекрасившиеся либералы, заявил эксперт. Путин заявил, что спецоперация на Украине была неизбежна © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

«Но ситуация уже меняется. Объяснение людям наших целей неизбежно должно быть откровенным и честным. Лавров уже говорит, что наша цель спецоперации — изменение мирового порядка. Это уже хорошо. Дальше нам нужно отходить от того, чтобы упрощать всю модель до противостояния нацистам. Это вредит», — сказал Акопов.

Нам нужно объяснять людям, что мы ведем борьбу с перекодированным русским населением, которые считают Россию врагом, что мы восстанавливаем своё единство в гражданской войне. Именно тогда народ быстрее бы понял весь трагизм ситуации и то, что операция не проходит слишком быстро, заключил собеседник издания.

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