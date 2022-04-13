Высшее руководство России едино в понимании целей спецоперации и того, что от них нельзя отказаться: на их достижение будут выделены все необходимые силы, заявил обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью Украина.ру

«Сил у нас хватит. Просто силы замеряются на разные дистанции (спринт, длинная дистанция, марафон). У нас сил хватит на марафон. Мы будем перестраиваться по мере того, как будет меняться экономика и политическая система. Вне зависимости от того, уйдет на Украину год или пять лет. Просто внутренняя перестройка может быть быстрой, а может быть медленной», — сказал Акопов. Путин сказал, будет ли ускорена спецоперация на Украине © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Россия пока даже не перестроилась на мобилизационную экономику. Если же противостояние будет очень долгим, перестройка произойдет быстро и жестко, чтобы обеспечить нас всеми ресурсами в борьбе с Западом, добавил эксперт.

Помимо этого, важно наличие политической воли. В её присутствии Акопов также не сомневается: военное и политическое руководство России в подавляющем большинстве прикладывает все усилия для достижения целей спецоперации.

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