Президент России Владимир Путин во время выступления на космодроме «Восточный» назвал основной целью спецоперации на Украине помощь людям в Донбассе. О том, что означает это высказывание для хода спецоперации, рассказал в интервью Украина.ру обозреватель РИА Новости Петр Акопов

Операция длится почти 50 дней, её ход корректируется, перетасовываются части и меняется тактика. Однако это не означает изменений в целях, подчеркнул эксперт. Путин сказал, будет ли ускорена спецоперация на Украине © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

«Я не вижу в этом заявлении Путина никаких признаков того, что он отказался от поставленных целей. То, что он сейчас сделал акцент на Донбассе, понятно, потому что это сейчас важнее всего. Кроме того, это тактика психологической игры с Западом. Но демилитаризация и денацификация не могут быть пересмотрены», — сказал Акопов.

Все заявления Путина следует рассматривать в определённом ключе: он лучше, чем кто-бы то ни было понимает, чем грозит отказ России от заявленных целей спецоперации: геополитическим поражением. Поэтому не существует вариантов, при которых Путин откажется от денацификации и демилитаризации Украины, заключил собеседник издания.

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