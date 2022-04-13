Операция длится почти 50 дней, её ход корректируется, перетасовываются части и меняется тактика. Однако это не означает изменений в целях, подчеркнул эксперт.
«Я не вижу в этом заявлении Путина никаких признаков того, что он отказался от поставленных целей. То, что он сейчас сделал акцент на Донбассе, понятно, потому что это сейчас важнее всего. Кроме того, это тактика психологической игры с Западом. Но демилитаризация и денацификация не могут быть пересмотрены», — сказал Акопов.
Все заявления Путина следует рассматривать в определённом ключе: он лучше, чем кто-бы то ни было понимает, чем грозит отказ России от заявленных целей спецоперации: геополитическим поражением. Поэтому не существует вариантов, при которых Путин откажется от денацификации и демилитаризации Украины, заключил собеседник издания.
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