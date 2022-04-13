В обычном бою нет никакого «чеченского спецназа», есть только отлично работающие чеченские бойцы. Об этом в интервью Украина.ру рассказал донецкий писатель и журналист Геннадий Дубовой

Когда падают снаряды, летят мины, свистит со всех сторон — нет никакого особого спецназа, сказал военкор. «Заберем Киев»: Кадыров рассказал, что будет дальше на Украине © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

«Что касается чеченцев… Вот я рядом с ними воюю — это замечательные ребята, они отлично воюют. Те, которые с нами, постоянно с нами в боях, и воюют они безупречно. Я ничего плохого про них сказать не могу, только все хорошее», — заявил Дубовой.

При этом собеседник издания особо отметил, что у чеченских бойцов отличное довольствие, в то время как экипировка подразделений ДНР оставляет желать лучшего. Дубовой призвал брать пример с отношения Рамзана Кадырова к своим людям.

Полностью интервью можно прочитать здесь.