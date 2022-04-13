Шапкозакидательские настроения касательно скорых побед на Украине приводят к деморализации российского общества. Об этом в интервью Украина.ру рассказал донецкий писатель и журналист Геннадий Дубовой

Рядовые журналисты невиновны в определении информационной политики России, утверждает эксперт. Эксперт рассказал, когда украинская пропаганда потеряет свою эффективность © Пресс-служба президента Украины / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

«А вот тем, кто определяет информационную политику в отношении "братского народа" Украины, давно пора задуматься. Это общее мнение всех, кого я знаю. Вот приезжают наши журналисты в Мариуполь. Мы им рассказываем, как трудно идет освобождение города, все показываем, а потом смотрим на эти репортажи, из которых следует, что все хорошо, все замечательно и практически без потерь мы все месяц назад освободили», — сказал Дубовой.

Расхождение между реальным положением дел и обещаниями части репортёров о стремительных победах приводит к казусам и недоверию к своим источникам информации, что активно используют против нас недруги с Запада и Украины, подчеркнул собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.