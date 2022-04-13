Это тяжелая война не с «братским народом», а с миллионами людей, которые нас люто ненавидят - говорит донецкий писатель и журналист Геннадий Дубовой о спецоперации. Только те жители Украины, которые считают себя русскими, могут быть союзными России, заявил он в интервью Украина.ру

«Мы должны понимать, что эта война надолго, что это тяжелая война, что мы ведем войну не с "братским народом". Народ Украины расколот. Там есть часть, которая ждет Россию и хочет с ней жить…Но есть и те, кто глубинно ощущает себя европейцами украинского разлива и люто ненавидит всё русское — и это не только ВСУ и нацистские батальоны — это миллионы "свидомых", которых нужно выдавить в их переформатированную Украину и лишить возможности реванша», — сказал Дубовой. Путин заявил, что спецоперация на Украине была неизбежна © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

В России продолжает доминировать установка на то, что весь народ Украины является братским и мечтает избавиться от власти кучки нацистов, заявил эксперт.

«Это… привело к множеству проблем в политической и военной сферах в начале спецоперации. Эту установку нужно корректировать, во избежание новых проблем, оплачиваемых кровью наших бойцов и мирных жителей», — заявил Дубовой.

Только те жители Украины, которые исторически и культурно связаны с Россией и стремятся к интеграции с русским народом, могут с нашей помощью создать своё государство с последующим вхождением в состав РФ, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.