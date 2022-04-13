«Я считаю, что в такой ситуации через несколько лет военные действия возобновятся, и тогда Россия сможет подчинить себе остальную часть Украины. Однако если Россия откажется от захвата Николаева и Одессы или даже потеряет Херсон в результате наступления, к которому сейчас готовятся украинцы, это будет равносильно её окончательному геополитическому поражению», — предположил публицист.
По его словам, результат боестолкновений в Донбассе в данном контексте имеет второстепенное значение, так как не повлияет на судьбу остальной Украины.
«Впрочем, если Россия также проиграет битву за Донбасс, это станет гвоздем в гроб её престижа», — добавил Ласецки.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.