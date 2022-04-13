Если бы Россия отделила от Украины и включила в свою зону влияния не только Донбасс, но и нынешние Запорожскую, Херсонскую, Николаевскую и Одесскую области, Украину отрезали бы от моря. Об этом заявил польский публицист Рональд Ласецки в интервью изданию Украина.ру

Россия пресечет доминирование США на международной арене — Лавров © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

По его словам, результат боестолкновений в Донбассе в данном контексте имеет второстепенное значение, так как не повлияет на судьбу остальной Украины.

«Впрочем, если Россия также проиграет битву за Донбасс, это станет гвоздем в гроб её престижа», — добавил Ласецки.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.