Есть пять источников польской русофобии, среди которых главное место занимает римский католицизм. Об этом заявил польский публицист Рональд Ласецки в интервью изданию Украина.ру

Просто о сложном. Как и почему на Украине появилась русофобия?

По его словам, несмотря на то, что богословские различия между протестантизмом и католицизмом куда больше, чем между католицизмом и православием, для протестантских стран, таких как США, Великобритания, Скандинавия или протестантская часть Германии, никогда не было проектов «католицизации», в отличие от православной России.

«Кульминацией антироссийской линии в Римско-католической церкви стал Папа Иоанн Павел II, который в духе Второго Ватиканского Собора традиционный католический прозелитизм заменил "экуменизмом", преследующим по сути те же цели. Постепенный отход от антирусской политики в католической церкви — дело рук уже Бенедикта XVI и Франциска», — отметил он.

Ласецки добавил, что при этом польский католицизм более консервативен, чем линия Франциска, потому Польский костёл и католические СМИ в Польше явно враждебны России и русскому православию.

В украинском вопросе польские католические центры поддерживают Православную церковь Украины и враждебную линию в отношении России и Русской православной церкви в целом.

«Католицизм является одной из основ польскости в её нынешнем виде, поэтому препятствует сближению с Россией, — ведь для католика Россия не может рассматриваться как полноценный партнер, пока она не обратится в католицизм и не признает власть Папы. Чем более консервативна та или иная католическая среда, тем более она враждебна России. Поэтому с точки зрения польско-русского примирения следует поддерживать в Римско-католической церкви линию Папы Франциска, более умеренную по отношению к России, в отличие от католических консерваторов, открыто враждебных России», — объяснил публицист.

Вторым по значению источником польской русофобии он назвал масонский либерализм.

«Либеральные идеи, продвигаемые масонством XIX века, увековечили среди поляков образ России как архетипа иррационализма, самодержавия и коллективизма и, таким образом, как чего-то диаметрально противоположного западному либеральному модерну, рационалистическому, демократическому и индивидуалистическому», — считает эксперт.

Третьим в ряду источников польской русофобии он назвал политическое наследие Юзефа Пилсудского.

«Он был де-факто отцом довоенной польской государственности и неформальным руководителем Польши в 1926-1935 годах. Он вырос из польской повстанческой традиции, от которой взял фанатичную ненависть к России как к "тюрьме народов", которую надо "разорвать по национальным швам". Хотя Юзеф Пилсудский как политик боролся с польским националистическим движением, он сам был националистом в том смысле, в каком это понятие было определено в польском повстанческом движении XIX века», — напомнил он.

На четвёртое место Ласецки поставил политическое наследие движения «Солидарность».

«Демократические и пролетарские протесты "Солидарности" в 1980 году и их последующее усмирение генералом [Войцехом] Ярузельским в 1981-м породили миф о мирных протестах против поддерживаемого Москвой авторитаризма в Польше. "Солидарность" имела однозначно прозападную и проевропейскую направленность», — уточнил он.

Также эксперт добавил, что гротескная неприязнь к России стала расти в Польше после 2014 года, тогда ненависть к России в Польше приобрела истерический и даже расистский характер.

В марте зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram назвал польскую пропаганду самым злобным, вульгарным и визгливым критиком России. По его словам, когда речь заходит о России, «Польша буквально корчится от "фантомных болей"». Он подчеркнул, что при этом в России антипольских настроений нет и не было. Социологи свидетельствуют: к этому народу граждане России относятся вполне дружелюбно.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.