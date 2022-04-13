Польский публицист Рональд Ласецки в интервью изданию Украина.ру рассказал, что может стать с Польшей в случае, если Россия подчинит себе всю Украину

Неменский рассказал, как Россия создала Украину в ходе спецоперации © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

«Тогда в Польше может возникнуть видимое и более или менее организованное украинское национальное меньшинство. В каком-то смысле вернутся времена Второй Польской республики (1918-1939), когда польская государственность была дестабилизирована украинским национализмом. Я также думаю, что Россия могла бы в таком случае воспользоваться этой ситуацией против Польши», — сказал публицист.

Он добавил, что такой сценарий кажется ему маловероятным.

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