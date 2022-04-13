По его словам, сейчас в Польшу приезжают в основном женщины с детьми. Если же Россия подчинит себе Украину, то в Польшу приедут и украинские мужчины — мужья и сыновья прибывших ныне женщин.
«Тогда в Польше может возникнуть видимое и более или менее организованное украинское национальное меньшинство. В каком-то смысле вернутся времена Второй Польской республики (1918-1939), когда польская государственность была дестабилизирована украинским национализмом. Я также думаю, что Россия могла бы в таком случае воспользоваться этой ситуацией против Польши», — сказал публицист.
Он добавил, что такой сценарий кажется ему маловероятным.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.