«Польское правительство на уровне ЕС должно стремиться к софинансированию расходов на их (беженцев — ред.) пребывание в Польше, и помощь должна быть не разовой, а более системной. Должны быть созданы центры для беженцев, эти люди должны быть обеспечены работой, детям должно быть предложено образование и т.д. Поляки проявили большое сострадание к украинским беженцам, но самые сердечные действия не могут заменить системных решений», — сказал публицист.
С начала российской спецоперации Украину покинуло более 4,5 млн беженцев. По данным управления верховного комиссариата ООН по делам беженцев, большая часть из них направилась в Польшу.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.