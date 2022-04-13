Польша не способна интернационализировать проблему беженцев. Об этом заявил польский публицист Рональд Ласецки в интервью изданию Украина.ру

Полуостров добра. Как волонтёры в Крыму встречают беженцев из Украины © РИА Новости, Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк

С начала российской спецоперации Украину покинуло более 4,5 млн беженцев. По данным управления верховного комиссариата ООН по делам беженцев, большая часть из них направилась в Польшу.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.