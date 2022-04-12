Совет национальной безопасности и обороны Украины открыл доступ к реестру «госизменников», о котором ранее заявлял президент страны Владимир Зеленский. Соответствующие данные появились на сайте движения «Чесно» 12 апреля, а сайт называется «ДержZрадники» (Госпредатели)

В список вошли уже 102 человека. Среди них — сотрудники медиа, политики, правоохранители, судьи и юристы. Он составлен в алфавитном порядке.

Первым значится бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Кроме него, в списки попали бывший президент Виктор Янукович и его сын Виктор, экс-глава администрации Януковича Андрей Портнов, экс-министр Павел Лебедев и глава Крыма Сергей Аксенов. Также фигурируют имена бывших депутатов от Партии регионов Елены Бондаренко, Олега Царева и Анны Герман, и политиков Евгения Мураева и Евгения Червоненко.

В реестре значатся и действующие депутаты Рады — Олег Волошин, Нестор Шуфрич, Анатолий Бурмич, Тарас Козак, Вадим Рабинович и Ренат Кузьмин, а также недавно лишенный мандата бывший нардеп Илья Кива. Без внимания СНБО Украины не оставило и бывшего председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его жену, ведущую Оксану Марченко. «Автобусы, набитые деньгами»: Кива рассказал, где находится глава СБУ Баканов © Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская), Ілля Кива

Экс-мэр Изюма Александр Божков, мэр Южного Александр Брюханов, мэр Рубежного Сергей Хортов, экс-глава Славянска Неля Штепа и бывший мэр Херсона Владимир Сальдо также названы «коллаборантами».

Кроме политиков, в реестр «коллаборантов» попал ряд украинских журналистов — Игорь Гужва, Анатолий Шарий, Кирилл Вышинский, Диана Панченко, Олеся Медведева, Снежана Егорова и Светлана Крюкова. В перечень громких имен попала и политик Татьяна Монтян, а также общественный деятель Ирина Бережная. Из экспертов «предателями» Украины значатся Михаил Погребинский и Андрей Ермолаев.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что в реестре «будет очень много удивительных людей, которые до 24 февраля выступали на всех телеканалах» и были «завсегдатаями и даже ведущими некоторых программ и на наших каналах кричали о нашем государстве, свободе слова».