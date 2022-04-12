Большинство поляков фанатично ненавидят Россию и русских. Об этом заявил польский публицист Рональд Ласецки в интервью изданию Украина.ру

Венгерский эксперт рассказал, вмешается ли Польша в конфликт на Украине © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

По его словам, побочным эффектом ненависти поляков к России является сочувствие ко всем, кто борется с РФ и кто может ей навредить.

«Тот, кто выступает против России, автоматически получает симпатии в Польше. В то же время тот, кто недостаточно враждебен России в глазах поляков, теряет симпатию — так обстоит дело сегодня с Венгрией и Виктором Орбаном. Недовольные голоса звучат даже по отношению к Папе Франциску, так как он критически высказался о поставках оружия Украине и не осудил Россию», — напомнил публицист.

В марте зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале назвал польскую пропаганду самым злобным, вульгарным и визгливым критиком России. По его словам, когда речь заходит о России, «Польша буквально корчится от "фантомных болей"». Он подчеркнул, что при этом в России антипольских настроений нет и не было. Социологи свидетельствуют: к этому народу граждане России относятся вполне дружелюбно.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.