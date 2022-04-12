«Особенно в последние годы отношение в Польше ко всему русскому и пророссийскому напоминает отношение к евреям в Третьем рейхе. Эта ненависть распространяется и на русскую высокую культуру, и даже на русский язык. Я не удивлюсь, если в какой-то момент в Польше начнут жечь русские книги. На самом деле, я не понимаю, почему Россия поддерживает дипломатические отношения с Польшей, когда в Польше принято говорить, что цель нашей политики — уничтожить Россию?» — удивился он.
По его словам, побочным эффектом ненависти поляков к России является сочувствие ко всем, кто борется с РФ и кто может ей навредить.
«Тот, кто выступает против России, автоматически получает симпатии в Польше. В то же время тот, кто недостаточно враждебен России в глазах поляков, теряет симпатию — так обстоит дело сегодня с Венгрией и Виктором Орбаном. Недовольные голоса звучат даже по отношению к Папе Франциску, так как он критически высказался о поставках оружия Украине и не осудил Россию», — напомнил публицист.
В марте зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале назвал польскую пропаганду самым злобным, вульгарным и визгливым критиком России. По его словам, когда речь заходит о России, «Польша буквально корчится от "фантомных болей"». Он подчеркнул, что при этом в России антипольских настроений нет и не было. Социологи свидетельствуют: к этому народу граждане России относятся вполне дружелюбно.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.