Польский публицист Рональд Ласецки в интервью изданию Украина.ру описал сценарий подчинения всей Украины России

Россия пресечет доминирование США на международной арене — Лавров © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк Сергей Лавров. Он говорил о «праве регионов Украины на самоопределение».

«Думаю, что это де-факто разрешение для Галичины (нынешние Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская области) — отколоться от подчиненной Москве Украины, и условно независимая Галичина могла бы в таком случае стать сферой польского влияния», — сказал Ласецки.

По его мнению, при таком сценарии некоторая форма автономии в рамках Галичины была бы предоставлена сегодняшней Закарпатской области, которая, в свою очередь, стала бы сферой венгерского влияния.

«Проблемным вопросом была бы нынешняя Черновицкая область, учитывая тот факт, что Румыния ещё не присоединила Молдавию. Я не думаю, что Румыния попросила бы себе Черновицкую область — но, возможно, она стала бы пространством для некоторого неформального влияния Бухареста», — добавил публицист.

Он предположил также, что станет с украинскими землями, вошедшими в состав Российской империи после 1795 года.

«Часть, которую Москва считала более русской, чем украинской, вероятно, вошла бы в состав России, а на оставшейся части существовало бы зависимое от Москвы украинское государство со столицей в Киеве», — отметил он.

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