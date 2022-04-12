Российские космонавты попросили президента РФ Владимира Путина передать командующему спецоперацией на Украине копию Знамени Победы, которая ранее побывала в космосе, трансляцию 12 апреля вел телеканал «Россия 24»

Знамя Победы находилось на МКС в 2014 году в течение полугода. Вместе с ним космонавты тогда встретили 9 мая, а потом флаг был возвращен на Землю. Прощальное видео морпехов из Мариуполя, инструкторы НАТО, запрет российской музыки, потери Украины. Хроника событий на Украине на 11:00 12 апреля © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

«На этом знамени есть печать, что оно было на МКС, есть фотографии. И позвольте разрешить выполнить пожелания нашего отряда космонавтов и попросить вас передать это знамя командующему специальной войсковой операцией, которая сейчас проходит. И пожелать, чтобы слово "Победа" звучало как можно чаще», — сказал обращаясь к Путину космонавт Александр Скворцов.

Двенадцатого апреля, в День космонавтики, Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко посетили космодром «Восточный». Российский президент заверил, что все цели специальной военной операции на Украине будут выполнены.