Знамя Победы находилось на МКС в 2014 году в течение полугода. Вместе с ним космонавты тогда встретили 9 мая, а потом флаг был возвращен на Землю.
«На этом знамени есть печать, что оно было на МКС, есть фотографии. И позвольте разрешить выполнить пожелания нашего отряда космонавтов и попросить вас передать это знамя командующему специальной войсковой операцией, которая сейчас проходит. И пожелать, чтобы слово "Победа" звучало как можно чаще», — сказал обращаясь к Путину космонавт Александр Скворцов.
Двенадцатого апреля, в День космонавтики, Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко посетили космодром «Восточный». Российский президент заверил, что все цели специальной военной операции на Украине будут выполнены.