Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали сторонника украинской ультраправой группировки «Правый сектор» в Москве, который планировал диверсии в столице. Об этом 12 апреля сообщается на сайте спецслужбы

Задержанный оказался уроженцем Москвы, который в качестве поощрения за службу в 2017-2019 годах в украинских войсках получил паспорт Украины. Мужчина окончил курсы диверсантов НАТО и был награжден украинскими госнаградами за участие в украинской операции в Донбассе. Как «Правый сектор»* забыл, а затем вспоминал бой 20 апреля 2014-го под Славянском © wikimedia.org

«Изъят принадлежащий ему тайник с холодным оружием, символикой "Правого сектора" и тремя самодельными зажигательными устройствами, которые могли быть использованы для проведения диверсий на объектах критической инфраструктуры московского региона», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в Россию он вернулся в конце января 2022 года.

Денацификация — одна из главных целей российской спецоперации на Украине. За это время были ликвидированы несколько видных неонацистов, в том числе лидер организации «Фрайкор» Георгий Тарасенко и идеолог «Азова» Николай Кравченко.

Ранее в РФ были выявлены более сотни сторонников радикальной украинской группировки МКУ («Маньяки: культ убийц») они в том числе готовили теракты и массовые убийства. Сообщалось, что они действовали по указаниям, которые им отправлял главарь группировки, гражданин Украины Егор Краснов. В середине февраля Басманный суд Москвы заочно выдал правоохранителям санкцию на арест Краснова.

*Деятельность организации запрещена в РФ