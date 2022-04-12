Городская администрация города Стрый Львовской области решила ликвидировать все памятники советского прошлого. Об этом вечером 11 апреля сообщается на странице администрации в социальной сети

«Стрый начинает ликвидацию остатков памятников тоталитарного режима, которые остались на территории нашей общины. Первая упавшая Стелла на площади Рынок. Продолжение следует. От коммунистического режима мы не оставим и следа», — говорится в сообщении.

Стеллу обрушили при помощи спецтехники под одобрительные выкрики толпы. Вандалы осквернили памятник Советской Армии в столице Болгарии © кадр видео Украина.ру

Накануне уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Кремень заявил, что на карте его страны в будущем не должно остаться никакого следа от русских названий населенных пунктов. Кремень отметил, что к переименованию нужно подходить без политики, «чтобы на карте Украины не осталось и следа от времен колонизации, российщины, диктатуры».

С 2015 года на Украине действует так называемый закон о декоммунизации, в стране были уничтожено множество памятников советской эпохи. Он, в частности, коснулся и ряда городов, так Днепропетровск был переименован в Днепр, а Кировоград — в Кропивницкий.

После начала российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины местные националисты занялись преследованием русской культуры и всего, что с нею связано.