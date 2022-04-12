Судьба Украины зависит от исхода российской спецоперации. Об этом заявил польский публицист Рональд Ласецки в интервью изданию Украина.ру

Военный эксперт объяснил, почему Украина не может победить на поле боя © Украина.ру

По его мнению, это наиболее вероятный сценарий развития событий на сегодняшний день.

«На мой взгляд, его реализация была бы позором для России как сверхдержавы и положила бы конец её имперским устремлениям. <…> Тогда Украина одновременно станет частью Запада и альтернативным России центром русского и православного мира. Стратегические границы атлантического блока будут сдвинуты настолько близко к Москве, что разговоры о какой-либо российской сверхдержаве потеряют всякий смысл», — добавил он.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.