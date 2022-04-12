«Если Россия ограничится тем, что отвоюет весь Донецкий бассейн и сумеет разгромить там украинцев, то наиболее вероятным окончанием конфликта будет потеря контроля Киева над бывшими Донецкой и Луганской областями Украины. А также, возможно, ближайшими к Крыму территориями, обеспечивающими полуостров поставками пресной воды и сухопутной связью с Донбассом», — сказал публицист.
По его мнению, это наиболее вероятный сценарий развития событий на сегодняшний день.
«На мой взгляд, его реализация была бы позором для России как сверхдержавы и положила бы конец её имперским устремлениям. <…> Тогда Украина одновременно станет частью Запада и альтернативным России центром русского и православного мира. Стратегические границы атлантического блока будут сдвинуты настолько близко к Москве, что разговоры о какой-либо российской сверхдержаве потеряют всякий смысл», — добавил он.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.