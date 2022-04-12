«Хочу еще раз подчеркнуть: на период военного времени парковка авто на улицах столицы — бесплатная. Не верьте и не платите мошенникам, которые активизировались, чтобы воспользоваться ситуацией! Если с вас требуют деньги за парковку — вызывайте полицию!» — написал мэр.
При этом Кличко уточнил, что эвакуаторы будут забирать автомобили, блокирующие проезд транспорта.
Около десяти дней киевляне больше не слышат взрывов, даже от работы ПВО. На звуки воздушной тревоги уже мало кто реагирует. Город возвращается к привычной жизни. По словам местных жителей, ограничивает только комендантский час, который продолжает действовать с 21:00 до 06:00.
В городе уже работают три автомобильных моста, которые соединяют два берега столицы через Днепр. Также активнее стал работать общественный транспорт. Практически все станции метрополитена открыты для пользования. Закрытыми остаются станции в центре города, где расположен правительственный квартал, и станции, которые были повреждены в результате обстрелов.
После переговоров в Турции руководство РФ в качестве жеста доброй воли осуществило перегруппировку войск и отвело подразделения из Киевской и Черниговской областей. Освободившиеся силы направлены на другие направления. Несколькими днями ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что после зачистки Донбасса от бандеровцев, российская спецоперация будет продолжаться, РФ «заберет» Киев и остальные города.
Как рассказал в комментарии изданию Украина.ру специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев, России пока не нужно брать Киев, в приоритете — украинское Левобережье.