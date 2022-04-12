Мэр Киева Виталий Кличко призвал горожан не вестись на требования мошенников оплачивать парковку, поскольку на время военного положения она бесплатна. Об этом 12 апреля он заявил в своем Telegram-канале

«Хочу еще раз подчеркнуть: на период военного времени парковка авто на улицах столицы — бесплатная. Не верьте и не платите мошенникам, которые активизировались, чтобы воспользоваться ситуацией! Если с вас требуют деньги за парковку — вызывайте полицию!» — написал мэр.

При этом Кличко уточнил, что эвакуаторы будут забирать автомобили, блокирующие проезд транспорта. Гаспарян объяснил, почему Мариуполь брать сложнее, чем Киев © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Около десяти дней киевляне больше не слышат взрывов, даже от работы ПВО. На звуки воздушной тревоги уже мало кто реагирует. Город возвращается к привычной жизни. По словам местных жителей, ограничивает только комендантский час, который продолжает действовать с 21:00 до 06:00.

В городе уже работают три автомобильных моста, которые соединяют два берега столицы через Днепр. Также активнее стал работать общественный транспорт. Практически все станции метрополитена открыты для пользования. Закрытыми остаются станции в центре города, где расположен правительственный квартал, и станции, которые были повреждены в результате обстрелов.

После переговоров в Турции руководство РФ в качестве жеста доброй воли осуществило перегруппировку войск и отвело подразделения из Киевской и Черниговской областей. Освободившиеся силы направлены на другие направления. Несколькими днями ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что после зачистки Донбасса от бандеровцев, российская спецоперация будет продолжаться, РФ «заберет» Киев и остальные города.

Как рассказал в комментарии изданию Украина.ру специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев, России пока не нужно брать Киев, в приоритете — украинское Левобережье.