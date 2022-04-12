Украинские власти ведут переговоры с ЮНЕСКО, чтобы ускорить процедуру включения борща в список нематериального культурного наследия. Сообщение об этом 11 апреля опубликовал в соцсетях министр культуры и информполитики Украины Александр Ткаченко

Битва за еду. Как борец за борщ не угодил украинским школьникам © предоставлено автором

На этот раз, невзирая на то, что на территории Украины продолжаются боевые действия, минкульт страны решил придать ускорение включению борща в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

Как пишет Ткаченко, соответствующие переговоры ведутся через посольство Украины во Франции.

Одним из главных сторонников украинской принадлежности борща является местный повар Евгений Клопотенко. Новая его акция, намеченная на 13 апреля, называется «Украинский борщ объединения». Он выступит в эфире польского ТВ с рассказом о борще, попутно собирая пожертвования в пользу украинцев.

Как ранее комментировал изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко, борщ — последнее национальное достояние Украины. Больше предложить мировому рынку ей нечего.