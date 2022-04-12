Украинские власти не первый год ведут пиар-кампанию по раскрутке борща как исконно украинского блюда. В соцсетях и в комментариях официальных лиц Украины регулярно подчеркивается, что любые ассоциации борща с Россией недопустимы.
На этот раз, невзирая на то, что на территории Украины продолжаются боевые действия, минкульт страны решил придать ускорение включению борща в список нематериального наследия ЮНЕСКО.
Как пишет Ткаченко, соответствующие переговоры ведутся через посольство Украины во Франции.
Одним из главных сторонников украинской принадлежности борща является местный повар Евгений Клопотенко. Новая его акция, намеченная на 13 апреля, называется «Украинский борщ объединения». Он выступит в эфире польского ТВ с рассказом о борще, попутно собирая пожертвования в пользу украинцев.
Как ранее комментировал изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко, борщ — последнее национальное достояние Украины. Больше предложить мировому рынку ей нечего.