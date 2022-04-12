«Она (иммиграция — ред.), похоже, пока не воспринимается поляками как проблема. В Польшу приезжают в основном женщины с детьми, кроме того, украинцы мало отличаются от поляков внешне и манерами поведения, поэтому не вызывают ксенофобской реакции. Я думаю, что в условиях жестоких боевых действий на Украине принятие украинских беженцев было правильным решением», — сказал Ласецки.
Он добавил, однако, что Польша неспособна интернационализировать проблему беженцев.
«Польское правительство на уровне ЕС должно стремиться к софинансированию расходов на их пребывание в Польше, и помощь должна быть не разовой, а более системной», — объяснил публицист.
С начала российской спецоперации Украину покинуло более 4,5 млн беженцев. По данным управления верховного комиссариата ООН по делам беженцев, большая часть из них направилась в Польшу.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.