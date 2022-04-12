Глава Минфина Украины Сергей Марченко 11 апреля заявил, что страна сейчас находится в худшем финансовом состоянии, и призвал мировое сообщество оказать прямую финансовую поддержку Киеву на десятки миллиардов долларов, передает Financial Times

Украинский министр рассказал о финансовых потерях страны © РИА Новости, Александр Демьянчук / Перейти в фотобанк

По его словам, Украина урезала некоторые расходы, но это «не может покрыть дефицит».

Как утверждает глава Минфина, ущерб гражданской и военной инфраструктуре, нанесенный с начала спецоперации России по демилитаризации Украины, оценивается в 270 миллиардов долларов.

Марченко также призвал развитые страны направить Украине часть средств, которые они получили в прошлом году для помощи в борьбе с последствиями пандемии коронавируса, через спецсчет, создание которого на прошлой неделе одобрил Международный валютный фонд. В интервью газете министр предложил, чтобы страны выделили или предоставили в долг 5-10 процентов из этих средств.

На прошлой неделе Всемирный банк спрогнозировал, что ВВП Украины в 2022 году сократится на 45,1%.