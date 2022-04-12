«Мы находимся в огромном стрессе, в самом худшем (финансовом. — ред.) состоянии… Сейчас стоит вопрос о выживании нашей страны», — заверил Марченко.
По его словам, Украина урезала некоторые расходы, но это «не может покрыть дефицит».
Как утверждает глава Минфина, ущерб гражданской и военной инфраструктуре, нанесенный с начала спецоперации России по демилитаризации Украины, оценивается в 270 миллиардов долларов.
Марченко также призвал развитые страны направить Украине часть средств, которые они получили в прошлом году для помощи в борьбе с последствиями пандемии коронавируса, через спецсчет, создание которого на прошлой неделе одобрил Международный валютный фонд. В интервью газете министр предложил, чтобы страны выделили или предоставили в долг 5-10 процентов из этих средств.
На прошлой неделе Всемирный банк спрогнозировал, что ВВП Украины в 2022 году сократится на 45,1%.