Канцлер Австрии Карл Нехаммер 11 апреля назвал переговоры с президентом России Владимиром Путиным открытыми, но жесткими, передает Kurier

Петр Акопов: Путин не скажет прямо, что хочет ликвидировать Украину, но он точно это сделает © Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская), Петр Толстой сказал канцлер.

Нехаммер добавил, что поездка не была дружеским визитом. Он отметил, что прежде всего хотел обсудить гуманитарные вопросы.

Кроме того, глава австрийского правительства в беседе с российским лидером подчеркнул, что санкции против России будут оставаться в силе и ужесточаться, «пока на Украине гибнут люди».

Нехаммер намерен обсудить состоявшуюся встречу с европейскими партнерами и согласовать дальнейшие шаги.

В конце февраля Россия начала спецоперацию на Украине. Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Австрийский канцлер до последнего момента держался в тени своих более опытных европейских коллег. Он не только никогда не встречался с Путиным, но даже не разговаривал с ним. Австрийский канцлер вообще фигура непостоянная: с 2000 года этот пост занимали 11 человек, в прошлом году портфель переходил из рук в руки трижды, пока 6 декабря не попал к Нехаммеру. А вот отношения с самой Австрией у России давние, прочные (достаточно упомянуть самый долгосрочный в Европе газовый контракт, заключенный до 2040 года) и благодаря нейтральному статусу стабильно хорошие.