Спецоперация России на Украине не могла быть импровизацией, уверен политолог Олег Неменский. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Умолчание о конкретных, позитивных целях спецоперации обусловлено их закрытостью от общественного мнения, заявил эксперт. Военный эксперт рассказал, с каким результатом окончится спецоперация на Украине © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

«Я сомневаюсь, что такие операции могут быть импровизацией. Это делается только для того, чтобы не давать общественному мнению оценки спецоперации. Но если те, кто ее проводит, до сих пор не определились в своих целях, то это очень грустное предположение», — сказал Неменский.

Собеседник издания добавил, что денацификация и демилитаризация — это набор негативных действий, а будущее Украины по завершении спецоперации российским руководством никак не заявлено.

Полностью интервью можно прочитать здесь.