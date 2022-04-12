«Благодаря тому, что спецоперация приняла затяжной характер, эта нация становится крепче. Другое дело, что если спецоперация закончится разделом Украины, то появится возможность отпадения от единой нации тех территорий, которые войдут в российскую зону контроля», — сказал Неменский.
О прежних пророссийских настроениях на Юго-Востоке придётся только вспоминать: шок от спецоперации привёл к моральному объединению украинской нации, утверждает эксперт. Однако насколько украинская нация сможет воспользоваться этим фактом, будет зависеть от результатов спецоперации, заключил собеседник издания.
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