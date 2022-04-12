Спецоперация России на Украине завершила дело Ленина о формировании единой украинской нации, заявил в интервью Украина.ру политолог Олег Неменский

«Благодаря тому, что спецоперация приняла затяжной характер, эта нация становится крепче. Другое дело, что если спецоперация закончится разделом Украины, то появится возможность отпадения от единой нации тех территорий, которые войдут в российскую зону контроля», — сказал Неменский. Военный эксперт рассказал, с каким результатом окончится спецоперация на Украине © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

О прежних пророссийских настроениях на Юго-Востоке придётся только вспоминать: шок от спецоперации привёл к моральному объединению украинской нации, утверждает эксперт. Однако насколько украинская нация сможет воспользоваться этим фактом, будет зависеть от результатов спецоперации, заключил собеседник издания.

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