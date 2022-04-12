Информационное обеспечение спецоперации проводится очень спорными методами: до сих пор не заявлено никаких позитивных целей, заявил эксперт.
«Да, это удобно для того, чтобы ни у кого не было критериев оценки ее эффективности, но это плохо для того, чтобы российское и украинское общество могло четко определиться в своем отношении к спецоперации. Мы пришли на Украину и не предоставляем там образ будущего, с которым мы пришли. Что мы хотим для Украины?», — сказал Неменский.
Население просто дезориентировано в целях России: денацификация и демилитаризация это набор негативных действий, будущее же Украины после спецоперации никак не обозначено, заключил собеседник издания.
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