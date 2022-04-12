Российская спецоперация на Украине была начата без какой-либо информационной подготовки. Такое положение дел удобно лишь в одном случае - оно не предполагает критериев оценки эффективности спецоперации. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский

Информационное обеспечение спецоперации проводится очень спорными методами: до сих пор не заявлено никаких позитивных целей, заявил эксперт.

«Да, это удобно для того, чтобы ни у кого не было критериев оценки ее эффективности, но это плохо для того, чтобы российское и украинское общество могло четко определиться в своем отношении к спецоперации. Мы пришли на Украину и не предоставляем там образ будущего, с которым мы пришли. Что мы хотим для Украины?», — сказал Неменский.

Население просто дезориентировано в целях России: денацификация и демилитаризация это набор негативных действий, будущее же Украины после спецоперации никак не обозначено, заключил собеседник издания.

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