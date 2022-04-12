Украинский национализм не приемлет ничего иного, кроме вечной войны до истребления одной из сторон конфликта - России либо Украины. Высказывание советника Офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича полностью вписывается в эту парадигму, рассказал в интервью Украина.ру политолог Олег Неменский

Представления украинских националистов о целях и задачах существования Украины предполагают вечную борьбу с Россией и «москалями», причём даже в случае заключения мира и возникновения добрососедских отношений между Москвой и Киевом смысл существования Украины у националистов пропадает, заявил эксперт. До 2035 года: Арестович собрался долго воевать с Россией © Алексей Арестович/Фейсбук

«Такой формат существования с Россией и русским в украинстве не предполагается. Поэтому идеологи этой концепции, в числе которых выступает и Арестович, настраивают народ на продолжительную войну. Кампания действительно переросла в масштабные боевые действия, которые с точки зрения украинского национализма вряд ли быстро закончатся», — сказал Неменский.

Ранее Алексей Арестович заявил, что вооружённое противостояние России и Украины будет длиться до 2035 года и станет сродни арабо-израильскому конфликту. Неменский подчеркнул, что Арестович высказался в духе ориентации на вечную борьбу до истребления одной из сторон.

Полностью интервью можно прочитать здесь.