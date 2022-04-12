Запад будет увеличивать поставки вооружений на Украину, чтобы не дать России завершить победой свою спецоперацию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру польский публицист Рональд Ласецки

Отмечая, что ввод польских войск на Украину неправдоподобен, он указал, что поставка туда тяжёлых вооружений через польскую территорию представляется ему реальной.

«Россия наносит удары по военным складам, казармам и складам горючего украинской армии, чтобы сделать эту [свою] победу возможной. Запад попытается нейтрализовать последствия этих атак, увеличив собственные поставки вооружений для Украины», — указал Ласецки.

По его мнению, чем хуже будут обстоять дела у России с проведением спецоперации, тем сильнее будет поддержка киевского режима со стороны Запада.

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