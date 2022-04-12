Отмечая, что ввод польских войск на Украину неправдоподобен, он указал, что поставка туда тяжёлых вооружений через польскую территорию представляется ему реальной.
«Россия наносит удары по военным складам, казармам и складам горючего украинской армии, чтобы сделать эту [свою] победу возможной. Запад попытается нейтрализовать последствия этих атак, увеличив собственные поставки вооружений для Украины», — указал Ласецки.
По его мнению, чем хуже будут обстоять дела у России с проведением спецоперации, тем сильнее будет поддержка киевского режима со стороны Запада.
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