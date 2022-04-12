Эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью изданию Украина.ру объяснил, что значит «искусственный дефолт» и как Запад его создает

Искусственный дефолт России, американцы тонут в пропаганде. О чём говорили эксперты 8 апреля © коллаж Украина.Ру

В этом случае идет речь об искусственном дефолте.

«У нас есть деньги, просто вы сами их заморозили, поэтому вы намеренно забрали наши деньги и не даете нам ими распоряжаться. Но мы-то считаем, что они у нас есть. Поэтому в этом плане вы сами и делаете этот рукотворный дефолт», — добавил эксперт.

Он уточнил, что в современных условиях бояться дефолта не нужно.

«Мы просто привыкли, что это некое ужасное событие, но на самом деле в современных условиях оно ничего абсолютно не изменит. К тому же, много покупателей российских ценных бумаг, которым Россия должна отдавать долги, — это российские же компании. Поэтому Минфин пошел на то, что сказал "наши золотовалютные резервы заблокированы, а мы с них собирались отдавать долги. Поэтому, кто хочет — возьмите в рублях". И российские компании, а их примерно 80%, держателей той самой долговой нагрузки, забирают сейчас все в рублях и будут тратить здесь в России, в рублях. Поэтому в этом плане ничего ужасного с дефолтом сейчас уже не связано», — подытожил Юшков.

В понедельник, 11 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла отметил, что в России может быть «рукотворный» дефолт, однако объективных причин для этого нет.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.