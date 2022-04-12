«Дефолт — это когда ты набрал кредитов, и у тебя нет денег, чтобы их отдать. У России есть деньги, чтобы их отдать, и текущие поступления валютные, то, что мы продаем углеводороды, — к нам приходит валютная выручка. Здесь есть деньги. И наш главный принципиальный момент, что наши деньги есть — вон они лежат в американских, европейских банках. Часть наших золотовалютных резервов находилась в западных банках, и их в виде санкций заморозили», — пояснил он.
В этом случае идет речь об искусственном дефолте.
«У нас есть деньги, просто вы сами их заморозили, поэтому вы намеренно забрали наши деньги и не даете нам ими распоряжаться. Но мы-то считаем, что они у нас есть. Поэтому в этом плане вы сами и делаете этот рукотворный дефолт», — добавил эксперт.
Он уточнил, что в современных условиях бояться дефолта не нужно.
«Мы просто привыкли, что это некое ужасное событие, но на самом деле в современных условиях оно ничего абсолютно не изменит. К тому же, много покупателей российских ценных бумаг, которым Россия должна отдавать долги, — это российские же компании. Поэтому Минфин пошел на то, что сказал "наши золотовалютные резервы заблокированы, а мы с них собирались отдавать долги. Поэтому, кто хочет — возьмите в рублях". И российские компании, а их примерно 80%, держателей той самой долговой нагрузки, забирают сейчас все в рублях и будут тратить здесь в России, в рублях. Поэтому в этом плане ничего ужасного с дефолтом сейчас уже не связано», — подытожил Юшков.
В понедельник, 11 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла отметил, что в России может быть «рукотворный» дефолт, однако объективных причин для этого нет.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.