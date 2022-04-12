По его словам, чем бы ни закончился нынешний кризис, европейцы будут пытаться снизить зависимость от российских энергоресурсов. Но на это уйдут годы, и России эти годы надо потратить на то, чтобы диверсифицировать рынки сбыта.
«Поэтому активно сейчас идут переговоры с Китаем по второму газопроводу, как раз с западносибирских месторождений, откуда сейчас в Европу идет газ. Вот обсуждается вопрос поставок этого газа, по "Силе Сибири-2", транзит через Монголию в Китай. На 50 миллиардов кубов планируется этот газопровод.
Нам важно осваивать технологию строительства крупнотоннажных заводов по сжижению газа, чтобы иметь возможность в любую страну мира морем доставлять наш газ в сжиженном состоянии», — сказал эксперт.
С конца февраля 2022 года после начала российской спецоперации на Украине, Европа и США начали буквально душить РФ санкциями. В ответ Банк России принял меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти РФ анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив.
При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство граждан некоторых стран ЕС.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.