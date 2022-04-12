Эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью изданию Украина.ру спрогнозировал действия РФ после того, как Европе удастся снизить зависимость от российских энергоресурсов

«А не будут платить, отключим газ!» Как Россия будет торговать газом с Европой — за доллары и евро © коллаж Украина.Ру

«Поэтому активно сейчас идут переговоры с Китаем по второму газопроводу, как раз с западносибирских месторождений, откуда сейчас в Европу идет газ. Вот обсуждается вопрос поставок этого газа, по "Силе Сибири-2", транзит через Монголию в Китай. На 50 миллиардов кубов планируется этот газопровод.

Нам важно осваивать технологию строительства крупнотоннажных заводов по сжижению газа, чтобы иметь возможность в любую страну мира морем доставлять наш газ в сжиженном состоянии», — сказал эксперт.

С конца февраля 2022 года после начала российской спецоперации на Украине, Европа и США начали буквально душить РФ санкциями. В ответ Банк России принял меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти РФ анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив.

При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство граждан некоторых стран ЕС.

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