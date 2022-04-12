«Всегда считалось, что европейцы богатые. Все прекрасно, но мы сейчас видим, что весь 2021 год энергия дорожала, и сейчас она продолжает дорожать. И что? Куча митингов, куча неплатежей, европейцы возмущены, обычные граждане не понимают, почему у них так сильно упал уровень жизни, потому что половину зарплаты приходится за отопление отдавать», — сказал Юшков.
По его словам, европейцам вряд ли понравится, если правительства предложат им отдавать половину зарплаты на отопление или электроэнергию, но потом еще вторую половину — в качестве инвестиций в возобновляемую энергетику для того, чтобы когда-нибудь отказаться от российских энергоносителей.
Европа и США начали буквально душить Россию санкциями из-за спецоперации на Украине. В ответ Банк России начал принимать меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти РФ анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив.
При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство граждан некоторых стран ЕС.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.