Эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью изданию Украина.ру рассказал, как изменился уровень жизни европейцев из-за введения антироссийских санкций

Россия может вынудить Запад платить за газ рублями — Пушков © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

По его словам, европейцам вряд ли понравится, если правительства предложат им отдавать половину зарплаты на отопление или электроэнергию, но потом еще вторую половину — в качестве инвестиций в возобновляемую энергетику для того, чтобы когда-нибудь отказаться от российских энергоносителей.

Европа и США начали буквально душить Россию санкциями из-за спецоперации на Украине. В ответ Банк России начал принимать меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти РФ анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив.

При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство граждан некоторых стран ЕС.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.