Во время гражданской войны, более ста лет назад, за Мариуполь и Бердянск, так же как и сейчас, шли тяжёлые бои. Об этом в интервью Украина.ру рассказал историк, политолог и радиоведущий Армен Гаспарян

«Если вы откроете карты гражданской войны, которая была сто лет назад, вы с удивлением обнаружите, что самые упорные, самые тяжелые бои были ровно там, где они есть сейчас. Это Мариуполь и Бердянск. А к Киеву подошли — что белые, что красные, просто поплевывая через плечо», — сказал Гаспарян. Гаспарян рассказал, кого в Мариуполе надо взять живым © Скриншот из видео Украина.ру

В 1919 году селение Константиновка в Донбассе 29 раз переходило от белых к красным и наоборот. Напротив, Киев с военной точки зрения гораздо более доступен, добавил Гаспарян. Именно в Мариуполе сейчас решается вопрос спецоперации, заключил собеседник издания.

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