«Это исключительно политические требования. Но, в конце концов, контракты подписывают коммерческие компании, и мы видим некоторые сигналы со стороны европейских политиков о том, что — да, мы против, но мы понимаем, что сейчас мы прожить без российского газа не можем, поэтому мы выразили свое мнение, но решать компаниям», — объяснил эксперт.
В то же время, по его словам, политики сами «втихаря говорят компаниям: "Давайте продолжайте закупать — за рубли так за рубли"».
Юшков подчеркнул, что без российского газа произойдет радикальное ухудшение уровня жизни в Европе.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.