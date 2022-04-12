У западных стран нет никаких экономических оснований для отказа закупать российский газ за рубли. Об этом заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью изданию Украина.ру

Акопов разъяснил схему торговли «рубли за газ» © AP, Pavlo Palamarchuk, File

В то же время, по его словам, политики сами «втихаря говорят компаниям: "Давайте продолжайте закупать — за рубли так за рубли"».

Юшков подчеркнул, что без российского газа произойдет радикальное ухудшение уровня жизни в Европе.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.