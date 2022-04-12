Шансы на то, что поляки и украинцы сформируют некую конфедерацию в целях сохранения «собственной идентичности перед лицом давления западной антикультуры», равны нулю. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру польский публицист Рональд Ласецки

Украина и Польша договорились отражать «агрессию России» © president.gov.ua

«Обе наши страны полностью зависят от Запада, и в этом вопросе ничего не изменится. Никто ни в Польше, ни на Украине не поддержит отрыв наших стран от Запада и освобождение от его влияния. Эта зависимость от Запада будет сохраняться даже ценой навязывания Польше и Украине западной антикультуры с её релятивизмом и пропагандой различных девиаций и прочих патологий», — считает Ласецки.

Полностью интервью можно прочитать здесь.