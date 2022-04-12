По его словам, и польские, и украинские элиты всячески поддерживают интеграцию своих стран в западную систему как можно скорее и даже в самом невыгодном статусе.
«Обе наши страны полностью зависят от Запада, и в этом вопросе ничего не изменится. Никто ни в Польше, ни на Украине не поддержит отрыв наших стран от Запада и освобождение от его влияния. Эта зависимость от Запада будет сохраняться даже ценой навязывания Польше и Украине западной антикультуры с её релятивизмом и пропагандой различных девиаций и прочих патологий», — считает Ласецки.
Полностью интервью можно прочитать здесь.