В результате вооружённого конфликта на Украине, скорее всего, Донбасс будет освобождён от киевского режима, а Россия оставит за собой сухопутную связь с Крымом. Такое мнение высказал в интервью изданию Украина.ру польский публицист Рональд Ласецки

Клинцевич рассказал, кто заинтересован в расширении Польши на восток © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В этом случае РФ ничего не сможет предложить Европе, и евразийская ориентация Польши, сторонником которой в настоящее время является польский публицист, в такой ситуации, по его мнению потеряет смысл,

Полная победа России, под которой он понимает свержение нынешнего режима и почти полную демилитаризацию Украины, с его точки зрения, маловероятна.

Полностью интервью можно прочитать здесь.