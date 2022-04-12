«На остальной территории Украины будет сформировано украинское национальное государство, нацеленное на Россию и наполненное натовским оружием, а сама Россия будет полностью изолирована от Европы», — рассказал Ласецкий.
В этом случае РФ ничего не сможет предложить Европе, и евразийская ориентация Польши, сторонником которой в настоящее время является польский публицист, в такой ситуации, по его мнению потеряет смысл,
Полная победа России, под которой он понимает свержение нынешнего режима и почти полную демилитаризацию Украины, с его точки зрения, маловероятна.
Полностью интервью можно прочитать здесь.