Правящие круги Польши и Украины стремились любой ценой «присоединиться к Западу», игнорируя естественные интересы своих стран. Такое мнение высказал в интервью изданию Украина.ру польский публицист Рональд Ласецки

Польский политолог объяснил, почему Байден дал сигнал к отступлению Запада © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

Однако польские и украинские элиты были согласны даже на сомнительный статус окраины Запада или даже его «пылающего пограничья», рассказал Ласецки.

«Элементом этой прозападной ориентации был проект милитаризации Польши, восприятия ее как "оплота" или "восточного фланга НАТО"…. Позиционирование Польши как "бастиона" Запада, а не как "моста" между Востоком и Западом, был, на мой взгляд, невыгоден для нашей страны», — утверждает публицист.

Полностью интервью можно прочитать здесь.