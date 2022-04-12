По его мнению, и Польша, и Украина выиграли бы, воспользовавшись своим транзитным положением и выступая в качестве связующего звена между Россией и Китаем, и Западной Европой.
Однако польские и украинские элиты были согласны даже на сомнительный статус окраины Запада или даже его «пылающего пограничья», рассказал Ласецки.
«Элементом этой прозападной ориентации был проект милитаризации Польши, восприятия ее как "оплота" или "восточного фланга НАТО"…. Позиционирование Польши как "бастиона" Запада, а не как "моста" между Востоком и Западом, был, на мой взгляд, невыгоден для нашей страны», — утверждает публицист.
Полностью интервью можно прочитать здесь.