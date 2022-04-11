Канада обучала представителей нацистского формирования «Азов» в рамках тренировочной миссии на Украине. Об этом сообщается 11 апреля в статье, опубликованной на франкоязычной версии сайта радиостанции Radio-Canada

В статье указывается, что в общей сложности на эти цели был потрачен почти миллиард долларов.

«Согласно документам, проанализированным Radio-Canada, это обучение принесло пользу солдатам полка "Азов", известного своими связями с ультраправыми», — утверждает канадское СМИ.

Из-за этих связей Оттава с 2015 года повторяет, что Вооружённые силы Канады никогда не будут оказывать поддержку этому полку или связанным с ним подразделениям, говорится в статье.

Однако Radio-Canada публикует фотографии украинских и канадских военнослужащих, сделанные в 2020 году в Золочевском учебном центре Нацгвардии Украины во Львовской области.

На двух фотографиях можно увидеть нашивку полка «Азов» на форме обучающихся украинских солдат. На другом снимке можно увидеть украинского солдата с нашивкой дивизии СС «Галичина».

По состоянию на 17:30 московского времени, эта статья является самой читаемой на сайте издания.

Специальное подразделение «Азов» Национальной гвардии Украины было создано после государственного переворота в 2014 году. В состав «Азова» входят радикалы, придерживающиеся расистских и нацистских взглядов, — граждане Украины, России и других стран.