Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что высказывание главы европейской дипломатии Жозепа Борреля по Украине существенно меняют правила игры. Боррель сказал, что кризис на Украине должен быть решён силовым способом. Это в интервью Украина.ру прокомментировал политолог Олег Неменский

Прежние заявления западных чиновников указывают, что для них система международных отношений основана не на международном праве, а на их собственных «правилах», заявил эксперт. Глава евродипломатии Боррель впервые в истории ЕС выступил за военное решение конфликта © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Лавров постоянно спорил с этой модной западной концепцией, указывая на то, что международные отношения должны регулироваться международным правом, а не задаваемыми из Вашингтона правилами. И Лавров еще раз указал, что слова, которые звучат со стороны Запада и Борреля в частности, не укладываются ни в международное право, ни в те правила, которые Запад вроде как пытался отстаивать», — сказал Неменский.

Глава МИД России сделал особый акцент на несостоятельности концепции международных отношений, основанных на западных «правилах», подчеркнул собеседник издания.

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