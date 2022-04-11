Прежние заявления западных чиновников указывают, что для них система международных отношений основана не на международном праве, а на их собственных «правилах», заявил эксперт.
«Лавров постоянно спорил с этой модной западной концепцией, указывая на то, что международные отношения должны регулироваться международным правом, а не задаваемыми из Вашингтона правилами. И Лавров еще раз указал, что слова, которые звучат со стороны Запада и Борреля в частности, не укладываются ни в международное право, ни в те правила, которые Запад вроде как пытался отстаивать», — сказал Неменский.
Глава МИД России сделал особый акцент на несостоятельности концепции международных отношений, основанных на западных «правилах», подчеркнул собеседник издания.
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