Он отметил, что обвинения в адрес России абсолютно бездоказательны, но в «свободной прессе» Запада это мало кого интересует.
«До войны в Югославии… можно было получить какую-никакую "объективную" информацию. Но на этой [войне], СМИ, проповедующие "свободу прессы", трижды опровергнут (и не простят) любые данные, которые противоречат нарративу о российском "экспансионизме" или укажут на нацистов, которые защищают "героическую Украину"», — пишет Штейншлегер.
Автор также указал, что в настоящее время в мире наибольшее внимание уделяют вооружённому конфликту на Украине, при этом почти не обращая внимание на другие горячие точки, которых в мире насчитывается примерно полтора десятка.
Полный перевод этой статьи опубликован на сайте издания ИноСМИ.