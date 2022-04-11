Страна, называющая себя потерпевшей, убивает собственных граждан, а затем обвиняет в этом преступлении Россию. Такое мнение высказал в опубликованной на днях статье в мексиканской газете La Jornada аргентинский журналист Хосе Штейншлегер

Жандармы во Львове, украинские морпехи сообщили о последнем бое в Мариуполе, Арестович напророчил долгую войну, обстрелы Донбасса. Хроника событий на Украине на 14:00 11 апреля © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк отметил, что обвинения в адрес России абсолютно бездоказательны, но в «свободной прессе» Запада это мало кого интересует.

«До войны в Югославии… можно было получить какую-никакую "объективную" информацию. Но на этой [войне], СМИ, проповедующие "свободу прессы", трижды опровергнут (и не простят) любые данные, которые противоречат нарративу о российском "экспансионизме" или укажут на нацистов, которые защищают "героическую Украину"», — пишет Штейншлегер.

Автор также указал, что в настоящее время в мире наибольшее внимание уделяют вооружённому конфликту на Украине, при этом почти не обращая внимание на другие горячие точки, которых в мире насчитывается примерно полтора десятка.

Полный перевод этой статьи опубликован на сайте издания ИноСМИ.